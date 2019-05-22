4-6 yaş arası Kur-an kursu talebelerinin yıl sonu şenliği

Sivas'ta yıl içerisinde 4-6 yaş arası Kur-an kurslarında değer eğitimi alan minikler yıl sonu şenliği ile eğlendi.

Sivas'ta minik talebelerin yıl sonu şenliği 4 Eylül Sanayi Camisi içerisinde gerçekleşti. Şenliğe Sivas'ta İl Müftülüğü tarafından açılan 18 kursta eğitim gören 4-6 yaş arası çocuklar öğreticileri ile katıldı. Karagöz Hacivat gösterilerinin gerçekleştirildiği şenlikte Nasrettin hoca tiplemesi de eğlenceye renk kattı. Minikle çalan müzik eşliğinde cami içerisinde oynayarak eğlendi.

Yıl sonu şenliğine katılan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, miniklere milli ve dini değerleri aşılamayı amaçladıklarını belirtip, “Bizim 18 kursumuz 41 tane de sınıfımızda 4-6 yaş öğrencilerimiz değerler eğitimi aldılar. Şimdide bir yıl sonu etkinliği düzenledik. Velilerimizin isteği doğrultusunda bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik için camiyi özellikle seçtik. Çocuklarımız cami merkezli, cami odaklı bu tip etkinliklere alışsınlar diye. Çocuklarımıza değerler eğitimi verirken milli ve manevi değerlerine bağlı, duyarlı, bireyler olsunlar istedik. Derdimiz bu işimiz de bu. Başkanlık olarak da bu manada elimizden gelen gayret gösteriyoruz.”dedi.

Minik talebeler de aldıkları eğitimden ve yıl sonu şenliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.