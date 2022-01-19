4 bin yaşında insan ve köpek iskeleti bulundu, makalesi ses getirdi

İzmir'de Çeşme-Bağlararası kazısında yerleşim yerinde bulunan insan ve köpek iskeletinin M.Ö. 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülürken, konuyla ilgili yazılan makale dünya çapında ses getirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, 2009-2019 yılları arasında Başkanlığını Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu'nun yaptığı İzmir'de yer alan Çeşme-Bağlararası kazı çalışmalarında Kazı Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Kazı çalışmaları sırasında 2015 yılında bir yerleşim yerinde insan iskeleti ve yanında da bir köpek iskeleti kalıntılarına rastlandı. Yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda kalıntıların M.Ö. 1600'lü yıllarda Santorini Adası'nda Thera yanardağının patlamasıyla savrulan küllerin kalıntıları ve sonucunda oluşan tsunaminin etkisiyle ölen bir insan ve köpeğin kalıntısı olduğu tespit edildi. Konuyla alakalı içerisinde Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır'ın da bulunduğu farklı ülke ve üniversitelerden araştırmacılarla birlikte bir makale yayınlandı. Makale dünya çapında ses getirirken, yapılan araştırmalar sonucunda yerleşim yerinde bulunan insan ve köpek iskeletinin M.Ö. 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.

Yerleşim yerinde ilginç kalıntılara rastlanıldı

SCÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2012 yılında enteresan bir olayla karşılaştıklarını belirterek, “2009 ve 2019 yılları arasında İzmir'de yer alan Çeşme - Bağlararası kazısının kazı başkanı yardımcılığını yürüttüm. Kazı Başkanımız Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu'ydu. Onunla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmaları gerçekleştirirken 2012 yılında enteresan, ilginç kalıntılarla karşılaştık. Bir kül tabakasıyla karşılaştık öncelikli olarak. Bu kül tabakasıyla ilgili olarak analiz çalışmaları yapıldı. Tespit edilen analiz sonuçlarına göre 2 farklı volkan külüne ait birtakım kalıntılar tespit edildi. Araştırmalar hala devam ediyor" dedi.

İnsan iskeleti bulundu

Dr. Öğretim Üyesi Çayır, yerleşim yerinde insan iskeletine rastladıklarını söyleyerek, “Sonraki yıllarda yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında yerleşim alanında insan iskeleti bulduk. Bu çok sık rastladığımız bir durum değildir. İnsan iskeletinin yanında da bir köpek iskeleti bulduk. Aynı bizim bugün olduğu gibi o zamanda yerleşim yerinin dışına mezarlık kurarlar. Yerleşim yerlerimize çok yakın alanlardadır mezarlıklarımız. Bizim yerleşim alanında insan iskeleti tespit etmemiz ilginç bir durumdu. Yapılan tespitlere göre analiz sonuçlarına göre Ege Denizi'nin ortasında Thera adası vardır. Bu ada aslında volkanik bir adadır ve tarihi dönemlerde de patlamaya sahne olmuştur. Bununla ilgili tartışmalarda var ama yaklaşık olarak M.Ö. 1600 yıllarında bu Thera adasındaki volkanın patladığı biliniyor. Çok geniş bir alanı etki altına alabilecek bir doğal afet bu" şeklinde konuştu.

İnsan ve köpek iskeleti 4 bin yıl öncesine ait

Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, analizlere göre kalıntıların M.Ö. 2 bin yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini dile getirerek, “Thera volkanının patlamasıyla küller bizim Batı Anadolu sahillerimize kadar ulaşmış. Çeşme-Bağlararası yerleşimi de bunlardan bir tanesi diyebiliriz. Denizin ortasında bir ada olduğu için tsunami etkisi de oluşturuyor. O tsunaminin sonucunda da bizim bu yerleşimde bulduğumuz insan iskeletinin tsunami sonucunda yerleşime sürüklenerek orada ölüp kaldığı ve bizim de bu kalıntılara ulaştığımızı anlıyoruz. Böyle bir tespit yapıldı ve bunun da makalesini farklı ülkelerden birçok akademisyen hocalarla birlikte yazdığımız bir yayınını gerçekleştirdik yakın zamanda. Bu da ABD prestijli yayınlarından bir tanesinde yayınlandı ve dünya çapında da oldukça ses getirdi. Biz kalıntının tarihine M.Ö. 2 binler diyoruz ama günümüzden 4 bin yıl öncesine ait diyebiliriz" ifadelerini kullandı.