4 Eylül Meydanı'nda '108 gün' için abide inşa edilecek

Sivas'ta yapımı devam eden 4 Eylül Meydanı için Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü anlatan 12 rölyef ile tarih duvarı inşa edilecek.

Sivas Atatürk Kongre Müzesi arkasında daha önce orduevi olarak kullanılan alan ile jandarma lojmanlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen 4 Eylül Meydanı, 20 bin metrekarelik yerleşke üzerine kuruluyor. Sergi alanı, kafeterya, hediyelik eşya satış noktası gibi sosyal donatıların yanı sıra projede; Atatürk'ün Sivas'ta geçirdiği 108 günü anlatan 12 rölyef ile tarih duvarı, gençlerin vakit geçireceği amfi, geniş yeşil alan ve otopark yer alıyor.

“Şehrimizin hizmetine sunacağız”

Sivas Tarihi Kent Meydanı'nın Dünya'ya örnek bir meydan haline geldiğini ifade eden Başkan Bilgin, “Eski Orduevi yerine kazandırdığımız 4 Eylül Meydanı'nı ekibimizle birlikte inceledik. Öncelikle hem plan proje ekibimize, hem de müteahhit firmamız Özbelsan AŞ'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en güzel meydanlarından birisi olan Tarihi Kent Meydanı'na daha da anlam katacak projemiz hızla ilerliyor. İnşallah sezon sonuna kadar yetiştirip milletimizin, şehrimizin hizmetine sunacağız. Öncelikle yeşil dokuyu korumak adına nitelikli ağaçları muhafaza ederek bir proje hazırladık. Dolayısıyla bu noktadaki Tarihi Kent Meydanı'nın güzelliğine yeşil dokuyla daha da güzellik katacağız. Yıllardır bu bölgede bulunan, şehre yeşil ve güzel bir görüntü katan ağaçlarımızı korumuş olduk.” dedi.

“108 günü anlatan ve Kongre Binası ile bütünleşecek bir müze olacak”

Projenin detaylarına değinen Bilgin; “Proje içerisinde bir müzemiz olacak. 108 gün müzesi olarak hem Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleyi hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'ta misafir olarak kaldığı 108 günü anlatan ve Kongre Binası ile bütünleşecek bir müze olacak. Yine projenin içerisinde hem müzeyi gezenlerin hem meydanı ziyaret edenlerin faydalanacağı butik bir kafe ile birlikte Kurtuluş Savaşı'nı ve Sivas Kongresi'ni anlatacak rölyeflerin olduğu o tarihi anlatan güzel bir yürüyüş yolu kazandıracağız. İnşallah bittiğinde Tarihi Kent Meydanı'na ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehre güzel bir meydanı kazandırmış olacağız.” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimize yakışır bir Şehitler abidesi”

Tarihi Jandarma Binası'nda gelinen son durum hakkında Bilgin; “Tarihi Jandarma Binasını Belediyemize kazandırdık. Orada restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere, Yine arkasındaki alanda da hem peyzaj düzenlemesi hem de şehitlerimize yakışır bir Şehitler abidesi ile birlikte bir bütün olarak bu projeyi de inşallah en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.