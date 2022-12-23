4 gündür aranan yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Fatma Fidan'ın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Ulaş'ta dört gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Fatma Fidan (75) için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları AFAD, polis ekipleri, Sivas Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve vatandaşlar tarafından sürdürülüyor. Zorlu şartlarda süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmazken, yaşlı kadının ilçe merkezindeki bir güvenlik kamerasına yansıyan, elinde bastonla yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntüler kaybolmasından önce Fidan'a ait kaydedilen son görüntüler oldu.