4 kıta 18 ülkeye ihraç ediyorlar, Hollywood'un yıldızlarının vazgeçilmezleri arasında

Sivas'tan 4 kıta 18 ülkeye satılan Sivas'a özgü travertenler, Hollywood'daki ünlülerin evlerini süslüyor.

Sivas'ın çeşitli bölgelerinde 4 farklı mermer ocağından çıkartılan renkleri ve desenleriyle Sivas'a özgü mermer ve traverten 4 kıta da 18 farklı ülkeye ihraç ediliyor. Su emici özelliği ve sağlamlığıyla dikkat çeken Sivas traverteni Hollywood'un ünlüleri başta olmak üzere iş dünyasının öne çıkan isimleri tarafından tercih ediliyor. Dünya'nın bir çok ülkesinde dev projelerde kullanılan Sivas mermer ve traverten, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası mücadelelerine ev sahipliği yapacak stadyumlarda da kalitesiyle tercih edildi.

Sivas'ta zengin traverten yataklarına sahip

Yönetim kurulu üyesi ve Maden Mühendisi olan Koray Gülaçtı yaptığı açıklamada Sivas'ın zengin traverten yataklarına sahip olduğunu belirtip, “Sivas mermer ve traverten konusunda oldukça verimli ve yüksek potansiyele sahip bir şehrimiz. Sivas Türkiye‘de rezerv bakımından çok önemli yere sahip. Firmamız 2007 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kuruldu, yaklaşık 140 personelimiz ile fabrikamız 3 vardiya şeklinde çalışmaya devam etmektedir. Firmamız bünyesinde 4 tane ocak bulunmaktadır. Bu ocaklarımızdan dünya piyasasında söz sahibi olan önemli taşlar çıkmaktadır. Sivas'ta özellikle imza taşlar diyebileceğimiz çok önemli taşlarımız çıkmaktadır” dedi.

Hollywood'un ünlülerinin tercihi

Gülaçtı, Amerika'ya ihraç ettikleri ürünlerin bir çok Hollywood ünlüsünün evlerinde kullanıldığını belirterek, “Özellikle Amerikan pazarında Hollywood'da ünlülerin villalarında kullanıldı bu travertenler. Bu taşlar o bölgede oldukça fazla tutuluyor ve bizde firma olarak o bölgeye daha fazla ağırlık verdik. Firmamız yaklaşık 4 kıta da 18 ülkeye ihracat yapmakta. Kuzey Amerika bölgesinde 4 eyalette 16 farklı bayiliğimiz bulunuyor. Suudi Arabistan Orta Doğu bölgesinde oldukça önemli bir pazarımız. Avustralya da önemli bir pazarımız” dedi.

Dünya'da benzeri yok

Gülaçtı Sivas'tan pazarladıkları mermer ve travertenlerin özellikleri ile Dünya'da benzerleri bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bunlar desenli Sivas'a özgü olan ve Dünya'da alternatifi bulunmayan taşlar. Su emici özelliği, dayanıklılığı ve sağlık açısından tercih ediliyor. Hollywood'da ünlülerin evlerinde Sivas imzalı taşımızın bulunması bizleri ayrı gururlandırıyor. Las Vegas bölgesinde çeşitli yeni projelerde söz sahibi olan taşımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Arap pazarında özellikle Sivas imzası taşıyan sarı travertenimiz oldukça popüler durumda. Birleşik Arap Emirliklerinde büyük otel projelerinde ve Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupasında kullanılacak stadyumlarda özellikle tutulmaktadır.“