4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 kişi çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uygulamalarda; 3 adet neurontin sentetik ecza, 0,25 gram metamfetamin ve 2 adet narkotik madde kullanımını kolaylaştıran malzeme ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçlama ile adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.