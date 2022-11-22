40 tonluk yükle çamura saplandı, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Sivas'ta köprü yapımında kullanılan 40 tonluk beton kirişleri taşıyan tırın dorsesi çamura saplanınca trafiğe kapanan yol yaklaşık 2 saat sonra açıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Köprü yapımında kullanılan yaklaşık 40 ton ağırlığındaki beton kirişleri taşıyan C.K. idaresindeki 06 DH 3898 plakalı tırın 01 AAU 375 plakalı doli dorse kısmı topraklı yola girdiği sırada çamura saplandı. Beton kirişin bir kısmı yolu kapatınca bulvarın Sivas yönüne giden tarafı trafiğe kapandı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması ile kurtarılan tır sonrası yol trafiğe açıldı.