İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm, pişmanım"

Sivas’ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm.

Sivas'ta 4 çocuğunun annesi, 40 yıllık eşini öldüren koca, "Kavga ettik öldürdüm. Pişmanım" dedi


Geçtiğimiz gün kent merkezi İnönü Mahallesi, Karanfil Sokak2ta meydana gelen olayda 65 yaşındaki Fevzi Arbaç, 40 yıllık eşi Münevver Arbaç'ı tabanca ile iki el ateş ederek öldürmüştü. Cinayet zanlısı Arbaç, 4 çocuğunun annesini öldürdükten yarım saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Cinayet zanlısı Arbaç, Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna "Kavga ettik, öldürdüm, pişmanım" ifadelerini kullanarak cevap verdi.


Öte yandan Arbaç'ın geçmişte psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının adliyedeki işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.