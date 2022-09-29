43 çocuğun hayali kitap oldu, tüm Türkiye'de dağıtılacak

Sivas'ta koruyucu aile hizmet modelinden yararlandırılan 42 çocuğun kaleme döktüğü hayalleri kitap haline getirildi.

Koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan ve Bir Hayalim Var projesi çerçevesinde 42 çocuk hayallerini kaleme döktü. Tüm Türkiye'de dağıtımı yapılacak olan kitaplar yaklaşık 1.5 yılda tamamlandı. Sivas Belediyesinin katkılarıyla basımı gerçekleştirilen kitaplar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programda tanıtıldı. Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve çocuklar katıldı.

“Çocuğu aileden düşüren, koparan nedenler ailenin sorunu değil toplumun sorunudur”

Programda konuşma yapan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “ burada basılan kitaplar tüm Türkiye de dağıtılmış durumda. Her çocuk ailesinin sevgisini ilgisini ve şefkatini görmeyi hak eder. Böylesi ortamda büyüyen çocuklar hayatın güzel yüzüyle karşılaşır. Şüphesiz çeşitli sebeplerle aile ortamından uzak kalan çocuklarımızı, aile ve topluma kazandırmak asli görevlerimizdendir. Çocuğu aileden düşüren, koparan nedenler ailenin sorunu değil toplumun sorunudur. Bugün toplumun sorununu üzerinde hisseden koruyucu ailelerle ve onların aile sıcaklığını hisseden çocuklarımızla birlikteyiz. Çocuklarımız için değerli katkılarda bulunan ailelerimizi de bu vesileyle kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de örnek olması açısından bu kitabı gerçekleştirdik”

Projelerini 1.5 yılda gerçekleştirdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Harun Tan, “ biz bu projeyi daha kıza sürede de yapabilirdik ancak bakanlığımız ile istişare içinde yürüttüğümüz için biraz süre uzadı. Sayın belediye başkanımıza o dönem dediğimizde bize tam destek verdi. Bu kitap 43 tane çocuğun hayallerinden oluşuyor. Koruyucu ailelerde bulunan çocuklarımızın bütün Türkiye'de örnek olması açısından bu kitabı gerçekleştirdik” dedi.

“Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmekte bize düşüyor”

Çocukların kitabının çok güzel olduğunu belirten Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “ devletimiz sosyal devlet gereği üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu konuda şehrimizde de çok güzel hizmetler yapılıyor. Çocuklarımız yarınımızın geleceği ve bu çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmekte bize düşüyor” ifadelerine yer verdi.