43 yıllık gazetecilik deneyimini anlattı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri “Kariyer Sohbetleri” dahilinde TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan'ı konuk etti. İletişim Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilen söyleşide, Kemal Çağlayan 43 yıllık gazetecilik deneyimini öğrencilere anlattı ve soruları yanıtladı.

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Çağlayan, genç meslektaşlarına da öğütler verdi.

TSYD çalışmalarıyla ilgili de son sınıf öğrencilerine bilgiler aktaran Çağlayan, TSYD'nin amacının yazılı ve görsel basın ile internet ve radyoda çalışan spor gazetecilerini bir çatı altında toplayarak onların meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, spor yazarları kimliği ve saygınlığı ile eğitim düzeylerini koruyup geliştirmek olduğunu belirtti. Çağlayan, İletişim Fakültesi öğretim kadrosu ve öğrencilerle birlikte hazırladıkları projeleri etaplar halinde devreye soktuklarını, öğrencilere yönelik eğitim amaçlı çalışmalar yaptıklarını da dile getirdi.

Son olarak Çağlayan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile TSYD'nin protokol imzaladığını da kaydederek, bu protokol çerçevesinde İletişim Fakültesi ve Spor Akademisi ile paydaş çalışmalar yaptıklarını da söyledi.