49 yıldır zamana ayar verip teknolojiye direniyor

Sivas'ta saat tamirciliği yapan Erol Orta, 49 yıldır zamana ayar vererek teknolojiye kafa tutuyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Erol Orta, 49 yıldır saat tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor. Teknolojinin ilerlemesi cep telefonlarının ve akıllı saatlerin çıkmasıyla beraber unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen saat tamirciliği mesleğini inatla sürdürüyor. Eski kol saatleri ve kurmalı saatlerin tamirini yapan Orta, mesleğin son temsilcileri olduğunu söyleyerek kendilerinden sonra mesleğin biteceğini söyledi.

“Şarkışla'da benden başkası tamir edemez”

Saat tamircisi Erol Orta, bulunduğu ilçeden kendinden başkasının saat tamir edemeyeceğini söyleyerek, “1976'dan beri saatçilik yapıyorum. Ben ilkokulu bitirdim İstanbul'a gittim ve orada bir saat ustasının yanında çalıştım. İstanbul'da işi öğrendikten sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra Şarkışla ilçesinde saatçi dükkânı açtım. Ben 67 yaşındayım ve 49 yıldır saatçilik mesleğini yapıyorum. İlkokuldan sonra İstanbul'da abilerimin yanına gittim. Okuldan sonra bir meslek öğrenmem gerekiyordu ve gittim bir saatçide çalıştım. İş baya karmaşık ama alıştıktan sonra baya kolay oluyor. Şu an akıllı saatler çıktı ve tamiri zor. Eski kol saatlerini ve kurmalı saatleri tamir ediyorum. Akıllı saatler ve cep telefonları çıktıktan sonra işler sakinleşti. Şuan saatlere pil, kordon takıyoruz ama akıllı saatleri tamir edemiyoruz. Biz saat tamircilerinin son temsilcileriyiz, bu meslek bizlerden sonra bitecek. Ben saat tamiri yaparken zevk alıyorum, eski saatlerle uğraşmak hoşuma gidiyor. Eski saatleri de Şarkışla'da benden başkası tamir edemez” dedi.