İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 bin 770 dekar tarım arazisi bu proje ile sulanacak

Sivas’ta ürün çeşitliliğini artıracak ve istihdama katkı sağlayacak olan, tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı Karaşar Gülbahçe Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

Sivas'ta ürün çeşitliliğini artıracak ve istihdama katkı sağlayacak olan, tamamlandığında 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanacağı Karaşar Gülbahçe Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.


Temelden 45,50 metre yüksekliğindeki Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor. 1,583 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan baraj 5 bin 770 dekar alanın sulanmasını sağlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, barajın çevrede ürün çeşitliliğini artıracağını ve istihdama katkı sağlayacağını belirterek, “Çalışmaları devam eden Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Gülbahçe Barajı temelden 45,50 metre yüksekliğinde ve 1,583 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Karaşar Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 777 bin 161 Türk lirası gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir'' dedi.


Projede gölet ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon-dipsavakkondüvi imalatı, enjeksiyon imalatları tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.