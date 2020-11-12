50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

“Üreten Çiftçi Gelişen Sivas'' sloganıyla Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi kapsamında süt soğutma tankı dağıtım töreni gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı il protokol üyeleri ve çiftçiler katılım gösterdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından çiftçilere teşekkür belgeleri verilerek 50 adet süt soğutma tankı sahiplerine teslim edildi.

Proje ile üreticinin geliri artacak

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi” kapsamında dağıtımını yapılan süt soğutma tankları sayesinde, küçük aile işletmelerindeki süt kalitesinde iyileştirme sağlanmış olacak. Sağılan süt en kısa zamanda süt soğutma tankına ulaştırılacak, kaliteli sütten, kaliteli ürün elde edilecektir. Bu ekipmanlar sayesinde süt ürünlerinin kalitesinin artırılmasını, teknolojik gelişmelerin üretime yansıtılmasını hedefliyoruz. Sivas için hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma konusunda çiftçimize ve üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kaliteli sütün alıcısı her zaman hazırdır. İlin çok önemli bir gelir kaynağı olan süt üretiminin kalitesinin artması ile sütün litre fiyatı istikrar kazanacaktır. Hijyenik şartlarda süt ürettirilmesi, işletme içinde soğutulması, değer fiyattan sanayiye satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlayacak, üreticinin kârı arttırılmış ve daha yüksek gelir elde etmesi sağlanmış olacaktır. Süt soğutma tankları ile elde edilecek kaliteli süt, ilimizin rekabet gücünü arttıracaktır. Süt üretimini geliştirmek ve sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ise, "İl Özel İdaremizin finanse ettiği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün desteklediği proje ile 30 farklı işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt soğutma tankı dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.