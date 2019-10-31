50 gram esrar yakalandı, tutuklanarak cezaevine konuldu

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan F.A ve K.'nın evleri arandı. Şahıslardan F.A'nın evinde yapılan aramada 50 gr esrar maddesi ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıslardan G.K ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. F.A ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Şebinkarahisar cezaevine konuldu.