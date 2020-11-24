500 yıllık caminin restorasyonu için çalışma başlatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Hardal köyünde bulunan 500 yıllık Hardal Köyü Camisinin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat ve Sivas'ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Şarkışla ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Hardal köyünde bulunan ve 15. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Hardal Caminin de yok olmaması için çalışma başlattı. Şarkışla Kaymakam Mehmet Erdem, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve beraberindekiler tarihi caminin bulunduğu Hardal köyüne giderek yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kaymakam Erdem ve Vakıflar Bölge Müdürü Karaca Hardal köyünde yaşayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.