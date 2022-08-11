54 yıllık komşuluk, leylekler mahalle sakini oldu

Sivas'ta 54 aynı binanın çatısında yaşayan leylek ailesi mahalleli tarafından o kadar benimsendi ki mahallenin sakinleri olarak kabul ediliyorlar.

Sivas kent merkezi Kadı Burhanettin 1968 yılında inşa edilen Evci apartmanının çatısına aynı yıl bir leyler çifti yuva yaptı. Aradan geçen 54 yıldır o yuva hiç boş kalmadı. Kış aylarında sıcak bölgelere göç eden leylekler bir sonraki yılın bahar aylarında yeniden aynı yuvalarına döndü. Çiftlerin yumurtalarından çıkan yavrularında aynı yuvayı kullanmaya devam etti. Leylek ailesi 54 yıldır bu yuvayı kullanınca mahallelide leylekleri komşuları olarak benimsedi. Leylekler adeta mahallenin birer sakini olarak görülmeye başlandı.

“Leyleklerde komşumuz”

Fahri Demir isimli mahalle sakini leylekleri komşuları olarak gördüklerini belirterek, “Bu bina 1968 yılında yapılmış. Leyleklerde o günden itibaren geliyorlar. Leylekler çok dikkat çekiyor, sonuçta güzel varlıklar. Buradan gelip geçenlerin dikkatini çekiyorlar. Ancak bizim komşumuz oldukları için sıradan hale geldiler. Sabah saatlerinde gagaları ile ses çıkarmaları dâhil bize normal geliyor. Leyleklerde komşumuz oldu” şeklinde konuştu.