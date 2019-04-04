İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

555 öğrenciye güvenli arkadaş seçimi anlatıldı

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas’ta bir ay içinde 7’den 77’ye yüzlerce kişi ile temas kurup güvenlik konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ta bir ay içinde 7'den 77'ye yüzlerce kişi ile temas kurup güvenlik konusunda bilgilendirmeler yaptı.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz ay 19 mahalle muhtarı, 156 esnaf, 20 resmi kurum, 21 okul yönetici ve 16 noktada 284 vatandaşla temas kurup genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca 6 okulda 555 öğrenciye “güvenli arkadaş seçimi ve zararlı alışkanlıklar” konularında seminer verildi. 227 konutun zili çalınarak konut sahipleri hırsızlık vakaları karşısında almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.