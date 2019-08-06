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58 saniyede 8 köfte yemek için yarıştılar

Sivas’ta düzenlenen “Gardaşlık Festivali” kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katılanlar 58 saniyede 8 köfte yemek için yarıştı.

Sivas'ta düzenlenen “Gardaşlık Festivali” kapsamında düzenlenen yemek yarışmasına katılanlar 58 saniyede 8 köfte yemek için yarıştı.



Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas Gardaşlık Festivali'nde yöresel lezzetler yarıştı. İki gün süren festivalin son gününde Sivas ve Gardaşlık konulu fotoğraf yarışması sergisi, merkez halk oyunları gösterisi, geleneksel Türk okçuluğu gösterileri ve yemek yeme yarışmaları yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere plaket ve ödülleri takdim edildi. Yemek yarışmasında 8 vatandaş, 8 köfteyi 58 saniyede yemek için yarıştı. Köfte yeme yarışmasının kazanan Tahir Sığırcı isimli vatandaş oldu. Tahir Sığırcı'ya Gardaşlık Festivali anısına plaketi ve ödülünü Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi.



“Yarışma için sabahtan beri aç bekliyordum”


Yarışmaya antrenmanlı geldiğini belirten Sığırcı, “Yarışmaya antrenmanlı geldim. Sabahtan yemek yedim şimdiye kadar da başka yemek yemedim. Sırf yarışma için sabahtan beri aç bekliyordum“dedi.


Gardaşlık Festivali, çeşitli etkinlikler ile gün boyunca devam edecek.

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