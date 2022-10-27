6 adreste yapılan aramada 18 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda belirlenen altı adres ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 18 bin 420 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şahsa 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.