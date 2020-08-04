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6 araç birbirine girdi, bir tek kişi bile yaralanmadı

Sivas’ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi.

Sivas'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişinin bile yaralanmaması sevindirdi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu Halit Rıfat Paşa Üstgeçidinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan araçlar takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile araçla birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmadı. Yol bir süre araç ulaşımına kapandı.

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