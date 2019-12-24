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60 yaşında okuma yazma öğrendi, 68 yaşında şiir kitabı çıkardı

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Perihan Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra yazdığı şiir kitabının gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Perihan Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra yazdığı şiir kitabının gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışladı.


Akıncılar ilçesine bağlı Sıyrındı köyünde yaşayan Perihan Beyaz, okuma yazmayı kendi çabalarıyla 60 yaşında öğrendi. Beyaz, eğitimine devam ederek orta öğretimi dışarıdan bitirdi. Çabasıyla birçok insana örnek olan 68 yaşındaki Beyaz, okuma yazma öğrendikten 8 yıl sonra yazdığı şiirlerden oluşan “Beyaz Şiirler” isimli şiir kitabını çıkarttı. Şiir kitabından elde ettiği geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlamak isteyen Beyaz, elde ettiği geliri Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli'ye teslim etti.

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