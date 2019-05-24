63 bin TL değerinde yardım çeki dağıtıldı

İstanbul Gürün Kültür Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Gürün Belediyesi'ne teslim edilen 63 bin TL değerinde ki yardım çeki yerlerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına dağıtıldı.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 200 TL'lik çeklerden oluşan toplamda 314 çeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için 19 köy ve mahalle muhtarına teslim etti. Nami Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu güzel günlerde muhtaç ailelerimizin unutulmaması, onlara yardım elinin uzatılması kadar güzel ne olabilir. Ramazan ayında ailelerimize bu yardımın yapılmasını sağlayan Gürün Kültür Vakfımıza, hayırsever vatandaşlarımıza, bu yardımı yapanlara, yapılmasına vesile olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce rabbim herkesin hayrını kabul etsin.” diye konuştu.