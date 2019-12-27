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65 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Sivas’ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 65 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 65 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Şarkışla ilçesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 65 bin TL değerinde; 123 gram metamfetamin ve 20 adet exacty hap ele geçirildi. 3 kişi hakkında uyuşturucu ticareti suçlaması ile işlem başlatıldı.

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