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7 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas’ta 7 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas'ta 7 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta içerisinde İl Merkezi ile Akıncılar, Gürün, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 9 uyuşturucu, 1 dolandıcılık, 41 kaçakçılık, 3 izinsiz kazı, 1 petrol piyasası kanununa muhalefet ve 7 göçmen kaçıklığı suçu tespit edildi. 72 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 7 bin 130 paket kaçık sigara ele geçirildi.

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