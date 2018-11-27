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7/24 görev başındalar

Sivas’ta kış aylarının gelmesiyle birlikte 2 bin 10 rakımlı Gebinbeli Geçidi’nde görevli karayolları ekipleri son hazırlıklarını tamamladı.

Sivas'ta kış aylarının gelmesiyle birlikte 2 bin 10 rakımlı Gebinbeli Geçidi'nde görevli karayolları ekipleri son hazırlıklarını tamamladı.


Suşehri ilçesi ile Zara ilçesi arasında bulunan Gebinbeli Geçidi kar yağışından dolayı yollar kapanmasın diye büyük mücadele veren karayolları ekipleri,herhangi bir aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama gibi araçlarının bakımlarını tamamladı. 7/24 görevde bekleyen karayolları ekipleri yoğun bir kar yağışında yolun ve sürücülerin etkilenmemesi ve en hızlı sürede müdahale için geçitte hazır kıta bekliyorlar.

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