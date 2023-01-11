74 üreticiye 10'ar adet kovan dağıtıldı

Sivas'ta Arı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde 74 üreticiye onar adeta kovan dağıtıldı.

Proje çerçevesinde Teknik Arıcılık Kursu'na katılarak eğitimlerini tamamlayan 74 üreticiye, onar adet polen tuzaklı kovan dağıtımı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, projenin önemine vurgu yaparak kovanların arıcılara hayırlı olmasını diledi.

“Sivas bal üretimi noktasında marka bir il haline gelecektir”

Bal üretimi bakımından Türkiye genelinde üçüncü, arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada yer alan Sivas'ta arıcılığı geliştirmek için her türlü desteğin verildiğini ifade eden Valimiz Şimşek, “Sivas bal üretimi noktasında marka bir il haline gelecektir” dedi.