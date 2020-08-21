75 yaşındaki Covid-19 hastası böyle taburcu oldu

Sivas'ta Covid-19 tedavisi tamamlanıp hastaneden taburcu olan 75 yaşındaki Sami Yılmaz mutluluktan hastane koridorunda Harmandalı oynadı.

Sivas'ta 14 Ağustos tarihinde Covid-19 tanısıyla eşi Emine Yılmaz (67) ile tedavi altına alınan Sami Yılmaz bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Sami Yılmaz Covid-19'u yenmenin mutluluğu ile hastane koridorlarında Harmandalı oynadı. Bu anlar yakınları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.