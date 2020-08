756 hayırsever bağışı ile 108 kurban kesildi

Hayat Ağacı Derneği'nin yürüttüğü vekaletle kurban kesme kampanyası kapsamında bu yıl 756 hayır sahibinin bağışıyla 108 adet büyükbaş kurban kesildi

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayat Ağacı Derneğinin her yıl düzenlediği vekâletle kurban kampanyası bu sene de büyük ilgi gördü. Kurban hisse bedelinin tüm masraflar dahil 1600 TL olarak açıklanmasının ardından, Sivas geneli, il dışı ve yurt dışından hayır sahipleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bağış yaptı. Vekaletle Kurban Kampanyası süresince, 756 hayır sahibinin bağışıyla Kurban Bayramının birinci günü toplam 108 adet büyükbaş kurban kesildi. Büyükbaş kurbanlıklar, 7'şerli olarak hisse sahipleri adına kombinada kesildi. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman,Kurban hisse bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından 12 ay süresince temel ihtiyaçlarının yanı sıra her ay limit dışı et alabildiğini belirterek, Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi bağışlayan hayır sahipleri ile bağışçıların vekaletini yerine getirmek için fedakarca gayret gösteren Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü idareci ve personeline teşekkür etti.

Kurban kesim süreci derneğin internet sayfasından izlenebilecek

Kurban hissesi bağışlayanların yanı sıra kestikleri kurbanlardan pay getiren hayır sahipleri de oldu. Büyükbaş kurban hissesi bağışçılarına, bayramın ikinci gününden itibaren, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, Kurban Bayramı tebrik mesajı, birer gül ve 5 kg kemiksiz kurban eti verildi. Kurban kesimleri esnasında her bir hisse sahibinin adının okunduğu ve vekaletinin verildiği anlar kamera kaydına alındı. Kurban kesimlerinin ve bu sürecin işleyişinin bulunduğu görüntüler, ilerleyen günlerde derneğin internet sitesine tanımlandıktan sonra bağışçılara gönderilerek şifre ile izlenebilecek.