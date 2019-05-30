8 asırlık Gökmedrese 26 yıl sonra kapılarını açtı

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alana Gök Medrese'de, 26 yıl süren restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlanması ile bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Gökmedrese, restorasyon çalışmaları devam ettiği için bir süre daha gün içinde sadece belli saatlerde ziyaret edilebilecek.

Gökmedrese'nin ziyaretlere açılmasıyla ilgili bilgi veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Gökmedrese başlı başına müze konseptindedir. Bizde saat 12.00 ile 15.00 arasında medreseyi halkımızın ziyaretine açtık. Ufak tefek rütuşlar ve çini tamirlerimiz devam etmektedir. Buranın daha teşekküllü bir şekilde insanlığın buradan istifade ettiği bir zamanı da birlikte paylaşacağız. Elimizde başka gök medrese yok. Gökmedrese bir tane. Bundan dolayı ince eleyip sık dokuyoruz” dedi. Ayrıca medresenin ilk ziyaretçileri de medresenin ziyarete açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gökmedrese hakkında

Gökmedrese Kültür Bakanlığı kaynaklarına göre; Sahibiye Medresesi diye de bilinir. Yapı firüze renkli çinilerinden dolayı Gökmedrese adıyla tanınmaktadır. III. Gıyaseddin Keyhusrev devrinde vezir Fahreddin Ali b. Hüseyin Sâhib Ata tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. İki katlı ve açık avlulu olarak dört eyvanlı plan düzenine göre kurulan medresenin taçkapısı batı yönünde yer almaktadır. Cephede, taçkapının solunda kemeri yonca yaprağı şeklinde yapılmış üç lüleli ilginç bir kitabeli çeşme, köşelerde de iki bölüm halinde geometrik ve bitkisel kabartma motiflerle bezeli iki dayanma kulesi bulunmaktadır.

Onur Erden - Veysel Korkmaz