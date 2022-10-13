8 asırlık medresede yeniden dersbaşı yaptılar

Sivas'ta 1271 yılında inşa edilen ve Selçuklu döneminin Anadolu'daki en kıymetli eserlerinden biri olarak değerlendirilen Buruciye Medresesi'nde 8 asır sonra yeniden bilimsel konular tartışıldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve İKSAD Enstitü iş birliğiyle "Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi", 8 asırlık Buruciye Medresesi'nde gerçekleştirildi. 25 ülkeden katılımın sağlandığı kongrenin açılış konuşmasını kongrenin onursal başkanı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul yaptı. Rektör Prof. Dr. Kul, tarihi medreselerin özünde olduğu gibi eğitim amaçlı kullanımlarının yaygınlaştırılmasını arzu ettiklerini belirterek, “Tolga hocam ve Seyithan hocamla görüştüğümüzde ‘bir kongre daha düzenlense ve mekan olarak Sivas'taki 1200'lü yıllarda kurulmuş medreseleri kullansak, bu mekanlar geçmişte yüksek öğretimin yapılmış olduğu ve yüksek öğretim için kurulan mekanlar olduğu için bu kongrenin aynı bir anlam taşıyacağını, bu mekanların ruhunu yad etmiş olacağımızı' düşündük. İlimizde bu tür mekanların, medreselerimizin yüksek öğrenimde kullanılmasını yaygınlaştıracak çalışmaları başlatırsak, oluşturacağımız farkındalık ile bu mekanların özünde hangi amaç için kurulmuşsa o amaç için kullanılmaya başlayacağını düşündük” dedi.

25 ülkeden katılım sağlandı

Kul konuşmasında, 8 asırlık medresede gerçekleştirdikleri kongreye olan ilginin sevindirici olduğunu ifade ederek, “Kongremize 25 farklı ülkeden katılım olduğunu görüyoruz. 230'un üzerinde bildiri var. Epeyce bir uluslararası katılım var. Bu da gerçekten çok güzel. İlk defa böyle bir mekan içerisinde düzenlenecek bir kongre açısından da oldukça yüksek bir katılım gözüküyor. Bu tarihi mekanda bilimsel araştırmaların tartışıldığı, bilgi alışverişlerinin yapıldığı bir kongrenin 1270'li yıllarda yapılmış bu mekanda tekrar yapılması hakikaten sevindirici, onur verici” şeklinde konuştu.

Kul'un konuşmasının ardından İKSAD Enstitüsü Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ve Kongre Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy de birer konuşma yaptı. İki gün sürecek kongreye Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personeli ve uluslararası alanda bilimsel çalışma yürüten akademisyenler katıldı.

Buruciye Medresesi'nin önemi

Sivas'ta tarihi kent meydanında bulunan Buruciye Medresesi, Selçuklular döneminde inşa edilen Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasında yer alıyor. 1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese, Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdî tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla yaptırıldı. Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahiptir.