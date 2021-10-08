8 kadından biri bu kansere yakalanıyor

Dr. Ayhan Koyuncu, meme kanserinin kadınlarda ilk sırada görülen kanser türü olduğunu ve 8 kadından birinin bu kansere ömrü boyunca yakalandığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Dr. Ayhan Koyuncu, meme kanserinin kadınlarda ilk sırada görülen kanser türü olduğunu söyleyerek, “Ne yazık ki ömür boyu risk 8 de 1'dir. Yani her 8 kadından biri ömrü boyunca meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine yakalanma riski yaşla birlikte artmakta ve en çok da 40'lı yaşlardan sonra artış göstermektedir. Ancak ne yazık ki 30'lu ve 20 yaşlarda bile görülebilmektedir. Özellikle genetik geçiş gösteren türünde daha genç yaşlarda görülebilmektedir. Bu nedenle birinci derece akrabalarında meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri riski topluma göre daha fazladır. O nedenle ailesinde meme kanseri olan kadınların bu konuda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle muayene görüntüleme yöntemlerinin yanında aile hikayesi olan hastaların genetik danışmanlık almaları da gerekmektedir. Meme kanseri riski özellikle adetten kesilmeden sonra kilo alan kadınlarda bir miktar daha fazla görülmektedir. Bu nedenle kilo almamak için en azında yürüyüş yapılması ve diyete dikkat edilmesi önem arz etmektedir” dedi.

“Senede bir meme muayenesi gerekli”

Koyuncu, 20 yaşından sonra hiçbir şikayeti olmasa bile kadınların 3 senede bir meme muayenesi yaptırması gerektiğini ifade ederek, “Meme kanseri erken teşhis edildiğinde hemen hemen tamamen kurtarılabilecek bir hastalıktır. Bu nedenle 20 yaşında sonra hiçbir şikâyeti olmasa bile kadınların 3 senede bir meme muayenesi ve görüntüleme tetkiki yaptırması gerekir. 40 yaşından sonra ise bu muayene aralığı bir seneye inmektedir. 40 yaşındaki kadınların mutlaka mamografi ve ultrasonografi çektirmesi gereklidir. Çünkü tarama yöntemi olarak kabul edilen mamografinin erken teşhiste büyük önemi vardır. Ne mamografinin ne de ultrasonografinin uygun şartlarda yapıldığı zaman hastaya hiçbir zararı yoktur” diye konuştu.

“Kadınlar ayda bir kendi kendilerini muayene etmeli”

Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, bütün kadınların ayda bir kere kendi kendilerini muayene etmelerinin erken teşhis için önemli olduğunu söyleyerek, “Adet görenler için ideal zaman adet başladıktan sonraki 5-7 gündür, adet görmeyenler ise ayın belli bir gününü belirlemeli ve kendi kendilerini muayene etmelidirler. Memedeki herhangi bir şişlik çöküntü kızarıklık meme başının içine çökmesi meme başından kanlı ya da şeffaf akıntı gelmesi doktora başvurma sebepleri olmalıdır. Erken teşhis konulan hastalıkta artık yüzde 80'lere varan meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Hatta ileri hastalık durumlarında önce ilaç tedavisi ile kanseri küçültüp daha sonra meme koruyucu cerrahi yapılabilmektedir. Son yıllarda gelişen onkoplastik cerrahi tetkikleri ile eskiden yapılan memenin estetik görünüşünü bozan ameliyatlar artık yapılmamakta hem kanserin tedavisi yapılıp hem de korunan memenin estetik yapısı korunabilmektedir. Ayrıca bazı yaygın hastalıkta ya da ailede genetik geçiş tespit edilen hastalarda memenin içi boşaltılıp silikon protez ile yeniden meme yapılabilmektedir. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır yeter ki erken teşhis edilebilsin. Kanserden korkmamak geç kalmaktan korkmak gerekir” şeklinde konuştu.