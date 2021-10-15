İhlas Haber Ajansı

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8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

Sivas’ta 8.

Sivas'ta 8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde, Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşanan olayda, Ali Gökçe (31) isimli duvar ustası, çalıştığı 9 katlı inşaatın 8. katından dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökçe'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gökçe'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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