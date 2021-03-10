8. kez hakemlere başkan oldu

kez başkan seçildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Sivas Şubesi olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede, 8 dönemdir başkanlık görevini yürüten Çetin Güçyetmez yeniden seçildi. Güçyetmez'in yeniden seçilmesi hakemlik tarihinde eşine az rastlanılan bir başarı olarak değerlendirildi. Yönetim ise şu isimlerden oluştu; Yusuf Ziya Gündüz, A.Selim Müşteri, Adem Çakmak, Sefa Özil, Burak Yücetağ, Erdi Yıldırım, Zafer Çakmak, Barış Yüksektepe, Adem Sarıtaş, Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Öcal.