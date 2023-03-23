8 yıl sonra kemikleri bulunmuştu, o kemiklerle bugün defnedildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itibaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer (30), Niğde'de ikamet akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömülmüştü, 8 yıl sonra kemikleri köyünde defnedildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itibaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer'in (30), geçtiğimiz yıl Niğde'de ikamet eden akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömüldüğü tespit edilmişti. Olayla ilgili olarak yakınları tutuklanarak ceza evine konulurken Dinçer'e ait olduğu tespit edilen kemikler Adli Tıp sürecinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Dinçer'in kemikleri bugün Gemerek ilçesi Yeniçubuk Köyü Merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.