İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

80'lik çift Covid-19'u yendi

Sivas’ta 80’lik yakalandıkları Covid-19’u yenmeyi başarıp, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Sivas'ta 80'lik yakalandıkları Covid-19'u yenmeyi başarıp, tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.


Sivas'ın Hafik İlçesi Pusat köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali İhsan Corut ve yaşındaki eşi Kamer Corut geçtiğimiz hasta Covid-19 tanısı ile tedavi altına alındı. Sivas Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde(ÇAGEM) bir hafta tedavi gören 80'lik çift, sağlıklarına kavuşarak bugün taburcu edildi. Çift hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına dua etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.