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82 yıl hapis cezası bulunan şahıs babasının evinde yakalandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs babasına ait evde saklanırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs babasına ait evde saklanırken jandarma ekiplerince yakalandı.


Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde 10 ayrı suçtan aranan Yakup B.'nin babasına ait evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Alınan arama kararı gereğince şahsın saklandığı evde yapılan aramada cebir kullanarak cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve 7 ayrı basit yaralama olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 82 yıl 6 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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