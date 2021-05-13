825 yıllık Ulu Camii'nde bayram namazı

Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Tarihi camideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek korona virüs tedbirleri kapsamında safa girdi. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'de namazlarını Sivas Ulu Cami'de kıldı.

“Eski bayramları arıyoruz”

Cami cemaati Abdülkadir Tutar, eski bayramları aradıklarını ifade ederek, “ Onların tadını bulamıyoruz. Allah'ın izni ile eski bayramlarımıza, ibadetlerimize ve camilerimize kavuşuruz. Hastalıktan dolayı yoğunlukta azalma var” dedi.