İhlas Haber Ajansı

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830 yıllık camide Kurban Bayramı namazı kılındı

Sivas’ta, Anadolu’nun en eski camilerinden biri ola tarihi Sivas Ulu Cami’de, Kurban Bayramı namazı kılındı.

Sivas'ta, Anadolu'nun en eski camilerinden biri ola tarihi Sivas Ulu Cami'de, Kurban Bayramı namazı kılındı.


Selçuklu döneminde inşa edilen eğik minaresi ile bilinen 830 yıllık Sivas Ulu Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Tarihi camide ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camiye gelerek safa girdi. Namazın ardından hutbe okunarak dualar edildi. Sivas il protokolü de Ulu Cami'de bayram namazı kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.


Namaz sonrası camiden çıkan vatandaşlar, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak hayırlara vesile olmasını temenni ettiler.

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