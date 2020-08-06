İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

85 saz ustası aynı anda çalıp söyledi

Sivas’ta Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla 85 saz ustası aynı anda saz çalıp türküler söyledi.

Sivas'ta Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla 85 saz ustası aynı anda saz çalıp türküler söyledi. Etkinlikte dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bal mumu heykeli ise dikkat çekti.



2017 yılında Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden başlatılarak Sivaslılar tarafından kabul gören ve sonraki yıllarda ise Sivas Valiliği himayesinde “Gardaşlık Festivali”ne dönüştürülen “5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü” kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda ise Cumhuriyet Üniversitesi mezuniyet töreni alanında düzenlenen ‘Sazın Ustalarından Gardaşlık Türküleri Etkinliği' dikkat çekti. Yaklaşık 85 saz ustası, gardaşlık türkülerini pandemide en ön safta mücadele eden sağlık, polis, itfaiye, öğretmen, imam, Vefa Sosyal Destek Grupları çalışanları için söyledi. Öte yandan 85 saz ustasının arasında dünyaca ünlü Sivaslı halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bal mumu heykeli yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.