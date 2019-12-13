İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

87 yaşındaki kayıp şahıs donmuş halde bulundu

Sivas’ın Hafik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 87 yaşındaki şahıs, donmuş halde bulundu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 87 yaşındaki şahıs, donmuş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hafik ilçesi Kızılören köyünde 3 gündür aranan 87 yaşındaki Hasan Elmacı, jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında Bakımlı köyü yakınlarında ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede Elmacı'nın hipotermi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.