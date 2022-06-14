İhlas Haber Ajansı

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870 kilo atık pil topladılar

"Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde 870 kilogram atık pil toplayarak 6.

"Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde 870 kilogram atık pil toplayarak 6. kez il birincisi olma başarısı gösteren Zübeyde Hanım Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, bir süre öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Aslan, Okul Müdürü Ahmet Çevik'ten okulda yürütülen proje ve faaliyetler hakkında da bilgi aldı. Çevik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde okul olarak il genelinde 870 kilogram atık pil toplayarak 6. kez il birincisi olduklarını dile getirdi.


Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise tüm öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik ederek öğrencilere küçük yaşta çevre bilinci aşılanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

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