Sivas'ın Gürün ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde astım hastası bir genç, 9 saatlik operasyonla hastaneye yetiştirildi.

Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken hastaların yardım çağrılarına cevap veriliyor. Gürün'e 26 kilometre mesafedeki Karadoruk köyünde ikamet eden 24 yaşındaki astım hastası H.K, rahatsızlanınca 112'den yardım istedi. Kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri operasyon başlattı. 9 saat süren operasyonla yol araç ulaşıma açıldı ve 112 ekipleri hastaya ulaştı. Ambulansla alınan hasta Gürün Devlet Hastanesine götürüldü.