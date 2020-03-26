İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

93 yaşındaki dedeyi polis kurtardı

Sivas’ta yasağa rağmen sokağa çıkan 93 yaşındaki dede, su almak için girdiği tel örgülerle çevrili alanda çıkışı bulamayıp mahsur kaldı, imdadına polis ekipleri yetişti.

Sivas'ta yasağa rağmen sokağa çıkan 93 yaşındaki dede, su almak için girdiği tel örgülerle çevrili alanda çıkışı bulamayıp mahsur kaldı, imdadına polis ekipleri yetişti.


Sivas'ta korona tedbirleri kapsamında alınan 65 yaşüstü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 93 yaşındaki H.B., elindeki bidonla temiz kaynak suyu almak için Mevlana Mahallesinde bulunan fidanlığın içerisindeki çeşmeye gitti. H.B. tel örgülerle çevrili alanda çıkışı bulamadı. Tel örgülerin arasında mahsur kalan 93 yaşındaki dedenin imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler H.B.'yi bulunduğu yerden çıkartıp ekip otosu ile ikametine kadar bıraktı. H.B. sağlığı için sokağa çıkmaması konusunda ikaz edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.