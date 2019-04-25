A LİFE Hastanesi Sivas'ta hizmete başladı

A LİFE Sivas Hastanesi Genel Müdürü Mehmet İhsan Erzurumlu, Sivas'ta açılan yeni hastane ile birlikte A LİFE hastanelerini Türkiye'de marka haline getirmek istediklerini söyledi.

Hastane Genel Müdürü Mehmet İhsan Erzurumlu ve hastane yöneticileri bugün Sivas'ta ki basın çalışanları ile bir araya geldi. Burada konuşan Erzurumlu, “Hastanemizde 75 yatak kapasiteli, 50 hasta servisimiz ve 25 yoğun bakım servisimiz var. Bunun 18'i yeni doğan, 7 erişkin yoğun bakım. Hastanemizde mevcut bütün branşlarla beraber ilave edeceğimiz ortopedi, göz, KBB, dermatoloji branşlardır. Bu branşlarda yakın zamanda hizmete başlayacak. Ayrıca şuanda Numune Hastanesinden anlaştığımız hekimler var. Bunlar ile beraber istifa süreçleri ve iş bitim süreçlerini beklemekteyiz. Ayrıca hastanemiz son zamanlarda Ankara'ya yaptığımız başvurularla yoğun bakım servisi sayılarımızı arttırmaya yönelik Sağlık Bakanlığından ön izin aldık.“ dedi.