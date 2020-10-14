İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aaron Appindangoye, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

DG Sivasspor’da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalarına devam ediyor.

DG Sivasspor'da sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Aaron Appindangoye, bireysel çalışmalarına devam ediyor.


Sezon başlamadan önce talihsiz bir sakatlık geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan Appindangoye, geçtiğimiz gün yeşil sahalara dönmüştü. Takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde hummalı şekilde çalışan deneyimli oyuncu, rakiplerine de gözdağı verdi.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da zaman zaman Aaron'u motive ettiği öğrenilirken, başarılı oyuncunun 3-4 hafta sonra hazır hale gelmesi bekleniyor.


28 Yaşındaki defans oyuncusunun Sivasspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.