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Aaron Appindangoye: “Daha güçlü olarak geri döneceğim”

DG Sivasspor’un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz.

DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim” dedi.


Sivasspor'da sakatlığından dolayı 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak olan başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, şu notu ekledi:


“Ben güçlüyüm. Ben bir savaşçıyım, istediğimi elde etmek, hak ettiğimi elde etmek için her gün savaşıyorum. Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim.”

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