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Aaron Appindangoye: "Futbolu çok özlüyorum"

DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Aaron Appindangoye, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile futbola duyduğu özlemi dile getirdi.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Aaron Appindangoye, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video ile futbola duyduğu özlemi dile getirdi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da yeşil sahalara duydukları özlemi dile getirmeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden DG Sivaspsor'un deneyimli defans oyuncusu Aaron Appindangoye de kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, futbola duyduğu özlemi dile getirdi. Gabonlu futbolcu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, 'Futbolu çok özlüyorum ama önce sağlık geliyor' notunu ekledi.

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