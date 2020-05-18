İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'deki 305 Türk, Sivas'a getirildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas’a getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas'a getirildi.


Covit-19 salgını sonrası ülkeler arasında seyahat kısıtlaması gelmesi ile Dünyanın çeşitli ülkelerinde kalan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 16'sı çocuk 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile Miami kentinden kaldırılan özel uçakla alınarak bugün Sivas'a getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sosyal mesafe kullarına riayet edilerek toplu taşıma araçlarına bindirilip Kredi Yurtlar Kurumu Binalı Yıldırım Öğrenci Yurduna taşındı. Burada yurtlara yerleştirilen vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından Covit-19 testleri negatif çıkan vatandaşlar evlerine gönderilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.