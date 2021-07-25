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Abdullah Topkara, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

Sivas Belediyespor sol kanat oyuncusu Abdullah Topkara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Belediyespor, sol kanat oyuncusu Abdullah Topkara'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.


Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Cem Yılmaz ile futbolcu Abdullah Topkara katıldı.


1989 doğumlu olan sporcu, daha önce Bodrumspor, Sarıyer, Bayburt İl Özel İdarespor, Fethiyespor gibi birçok 2. lig takımlarında forma giydi.

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