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Acemi komandolar yemin edip ustalığa adım attı

Sivas’ta eğitimlerinin ilk bölümünü tamamlayan komandolar yemin töreni ile ustalığa adım attı.

Sivas'ta eğitimlerinin ilk bölümünü tamamlayan komandolar yemin töreni ile ustalığa adım attı.


Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 2000-3'üncü acemi komandolar için ant içme töreni düzenlendi. Askeri erkanın yanında Sivas Valisi Salih Ayhan'ın da katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 32 komando, silah ve Türk bayrağının üzerine el basarak yemin etti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yemin törenine asker yakınları katılamadı.

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